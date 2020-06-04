Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что бы сказал Владимиру Путину при встрече



Своими наблюдениями и он поделился в интервью журналистке Алеси Бацман.

На вопрос, что бы он сказал при встрече президенту РФ, он ответил:

"Если с Путиным, то я начал бы с такого: "Вам, Владимир Владимирович, импонирует, когда проливается кровь людей? Вы гуманитарий или вы человек, которому нравится, когда умирают люди? Я наблюдаю давно за вами. Когда вы где-то в Москве травили людей, где-то на Кавказе детей убивали, не согласились ни с чем, "пусть умирают дети и женщины"... Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Это самое страшное, что может быть. Я советую вам поменять свои взгляды или уйти". Все.".

Ранее личные подробности жизни президента страны-агрессора раскрыл его бывший сокурсник Юрий Швец.

По его словам, Владимир Путин в зарубежные поездки берет с собой личный биосортир, а его состояние здоровья находится под секретом.

"Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось. Здоровье Путина – безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", – уверяет он.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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