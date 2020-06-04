Владимир Зеленский продемонстрировал, как умеет стрелять, во время визита в Каменец-Подольский
После посещения Хмельницкого президент и его сопровождающие отправились в Каменец-Подольский, где прошло совещание с представителями туристической отрасли. Во время этой поездки Зеленскому устроили экскурсию по городу и показали оригинальный тир.
Так, главе государства предложили подстрелить кабана, который, впрочем, оказался всего лишь картонной мишенью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Стрелять Зеленскому пришлось из настоящего лука. В сети появилось видео, на котором видно, как президент прицеливается и делает выстрел. Он попал нарисованному кабану в ногу. Такой результат президента обрадовал.
«Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя», - заметил Зеленский.
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Стоит отметить, что на новом видео президент и его сопровождающие носят маски. Возможно, это связано с предыдущим скандалом, когда Зеленского заметили в кафе Хмельницкого несмотря на то, что заведения должны быть закрыты из-за карантина. Тогда многие обратили внимание на то, что президент не был в маске.
Скандал и фото стремительно разнеслись по сети, и гарант успел уже оправдаться за свой опрометчивый поступок.
"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский.
Что касается штрафа за нарушение ограничения, то он составляет 17 тысяч гривен. Заместитель главы МВД Антон Грещанко прокомментировал, что правоохранители намерены изучить, а было ли нарушение в действиях Зеленского.
Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».
Как сообщала Politeka, Зеленского засекли, как он по утрам "проветривает мозг", гарант сознался: "Хотя бы 30 минут...".
Также Politeka писала, что Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан с Ляшко: "Мне сказали - я зашел".