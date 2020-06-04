Стало известно, во сколько обойдется отдых на полуострове Бирючий, где собирается провести выходные Владимир Зеленский

Накануне СМИ выяснили, что в эти выходные президент Украины планирует отправиться на отдых на Азовское море. Сообщалось, что он остановится в президентской резиденции на искусственно созданном острове Бирючьем, куда до этого приезжали отдыхать Леонид Кучма, семья Виктора Януковича и Петр Порошенко.

Как стало известно, отдохнуть на косе могут и простые украинцы: в 40 километрах от президентской «дачи» есть база отдыха. Кроме того, можно остановиться в расположенном неподалеку курортном поселку Кирилловка. Сутки проживания там обойдутся от 400 до 1500 гривен за номер или домик.

Ранее мы писали, что по данным журналистов, на Троицу президент приедет на Бирючий остров под Мелитополем. Там уже готовятся к приезду главы государства.

«Приводят в порядок "президентскую дачу", обустраивают вертолетную площадку», - сообщалось в СМИ.

Бирючий остров с 2015 года открыт для туристов. Он представляет собой песчаную косу в Азовском море неподалеку от Геническа. Длина острова составляет 24 км, а ширина – около 5 км. На острове сложилась уникальная экосистема. Там живут олени, лани, редкие туркменские куланы, зайцы и фазаны.

Напомним, Зеленского засекли, как он по утрам "проветривает мозг", гарант сознался: "Хотя бы 30 минут..."..

Как сообщала Politeka, Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан с Ляшко: "Мне сказали - я зашел".

Также Politeka писала, что Зеленский решил «сбежать» на дачу Порошенко, появились фото: "уже готовят вертолет".