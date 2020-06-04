К сожалению, ротация происходит не как в полиции

Новый глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный рассказал, как будет проводиться ротация

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я хотел бы (чтобы при ротации руководящих региональных должностей действовал принцип, как в полиции или таможенной службе – ред.). Но, к сожалению, по моим данным, из года в год одни и те же предприятия проверяют одни и те же инспекторы…», - отметил он.

Кроме руководящих должностей, утверждает Малеваный, есть еще ряд предприятий, которые попросту не включались в планы проверки.

«Если говорим о ротации, то помимо крупнейших загрязнителей, по которым действительно надо следить, есть еще огромное количество субъектов хозяйствования, которые просто не включались в проверки. Необходимо их включить и направить государственных инспекторов на эти новые предприятия. Сегодня с ними нет контакта, но там есть, возможно, проблемы экологического характера. Такая ротация плановых проверок необходима, и это одна из моих задач в определенных регионах», - подчеркнул он.

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