Новый глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный рассказал, как будет проводиться ротация
Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Я хотел бы (чтобы при ротации руководящих региональных должностей действовал принцип, как в полиции или таможенной службе – ред.). Но, к сожалению, по моим данным, из года в год одни и те же предприятия проверяют одни и те же инспекторы…», - отметил он.
Кроме руководящих должностей, утверждает Малеваный, есть еще ряд предприятий, которые попросту не включались в планы проверки.
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«Если говорим о ротации, то помимо крупнейших загрязнителей, по которым действительно надо следить, есть еще огромное количество субъектов хозяйствования, которые просто не включались в проверки. Необходимо их включить и направить государственных инспекторов на эти новые предприятия. Сегодня с ними нет контакта, но там есть, возможно, проблемы экологического характера. Такая ротация плановых проверок необходима, и это одна из моих задач в определенных регионах», - подчеркнул он.
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