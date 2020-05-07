Цены в платежках украинцев за свет могут резко подскочить из-за проблем в этой сфере



Эксперты предупреждают о том, что цены на электроэнергию в Украине могут взлететь на треть, а способ расчета при этом может измениться и перейти к усредненному тарифу. По словам специалистов, такое резкое подорожание могло произойти еще год назад, однако тогда его запретили специальным указом.

5 мая и. о. министра энергетики Ольга Буславец предупредила о том, что в Украину пришел самый большой энергокризис за всю историю, пишет Obozrevatel. Она уточнила, что это связано с рядом факторов, среди которых можно назвать спад производства, карантин, аномально теплую зиму, рост задолженности перед «Энергоатомом» до 5 млрд гривен, а также самый низкий за всю историю показатель гидроэнергетики. Также на ситуацию повлиял рост импорта электроэнергии из России и Беларуси.

В Нацкомиссии предлагают отменить перекрестное субсидирование. Там напирают на то, что в Украине льготы населения якобы ложатся на плечи бизнеса, заставляя предпринимателей переплачивать.

Сейчас украинцы платят за свет по дифференцированному тарифу, то есть потребленные 100 кВт/час в месяц обходятся по 0,9 грн, а каждый следующий по 1,68 грн. В НКРЭКУ предлагают усреднить тариф на уровне 1,4 грн. Таким образом вероятное подорожание будет на 30%.

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Как сообщала Politeka, в Украине готовятся выходить из кризиса, тарифы будут повышены в два раза: что известно.

Также Politeka писала, что украинцам взвинтят тарифы на электроэнергию, новые суммы пугают: «Конец эпохи бедности для Ахметова».