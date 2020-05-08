Украинцев всколыхнуло известие о том, что тарифы на электроэнергию могут подскочить в два раза

О том, что на самом деле будет с ценой электрической энергии для населения заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды в пятницу, 8 мая.

По ее словам, в 2020 тариф менять не будут.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным... Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам хотят взвинтить тарифы на электроэнергию.

Так, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания профильного комитета Рады предложил отменить с 1 января 2020 года льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым".

Такая перспектива очень взволновала украинцев. На сайте президента даже появилась петиция с просьбой не допустить повышения тарифов.

Отметим, сейчас украинцы платят за свет по дифференцированному тарифу, то есть потребленные 100 кВт/час в месяц обходятся по 0,9 грн, а каждый следующий по 1,68 грн.

Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.

Как сообщала Politeka, новая неприятность ждет украинцев уже с апреля: что будет с платежками и сколько заставят заплатить.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, за что можно не платить на карантине: "Повезет лишь тем, кто...".