Украинцев всколыхнуло известие о том, что тарифы на электроэнергию могут подскочить в два раза
О том, что на самом деле будет с ценой электрической энергии для населения заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды в пятницу, 8 мая.
По ее словам, в 2020 тариф менять не будут.
"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным... Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – заявила она.
Аппетитная блондинка из "Танців з зірками" блеснула объемами в черном кружеве: "Нереальная"
«Больше 2 тысяч гривен»: украинцам начали выдавать новую помощь, кто получит деньги
Ани Лорак, Киркорова и Малахова уличили в разврате, дошло до вызова врачей: кадры кутежа
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Напомним, ранее сообщалось, что украинцам хотят взвинтить тарифы на электроэнергию.
Так, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания профильного комитета Рады предложил отменить с 1 января 2020 года льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым".
Такая перспектива очень взволновала украинцев. На сайте президента даже появилась петиция с просьбой не допустить повышения тарифов.
Отметим, сейчас украинцы платят за свет по дифференцированному тарифу, то есть потребленные 100 кВт/час в месяц обходятся по 0,9 грн, а каждый следующий по 1,68 грн.
Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.
Как сообщала Politeka, новая неприятность ждет украинцев уже с апреля: что будет с платежками и сколько заставят заплатить.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали, за что можно не платить на карантине: "Повезет лишь тем, кто...".