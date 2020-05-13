Эпидемия китайского вируса серьезно ударила по сфере жилищно-коммунальных услуг

Об этом пишет издание Сегодня.

В данный момент эксперты вместе с коммунальщиками опасаются резкого роста задолженности по счетам за услуги, потребленные в апреле.

По данным Госслужбы статистики, за первые три месяца 2020 года долги выросли на 2,2 млрд грн по сравнению с декабрем 2019 года.

И эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку из-за карантина украинцы не смогут так быстро погашать долги по коммуналке, как в прошлом году.

"Ожидаю в мае падения оплаты коммунальных услуг, полученных населением за апрель, причем уровень падения даже сложно прогнозировать. Мораторий на отключение услуг введен для предприятий коммунэнерго, но никакой помощи со стороны государства на период карантина им не обещано. Не удивлюсь, если через несколько месяцев начнутся перебои с поставками холодной воды и вывозом мусора, эти услуги оплачиваются хуже всего.

Последнее осуществить несложно, и как только карантин отменят полностью, компании по утилизации бытовых отходов вполне могут устроить локаут тем ОСМД и управляющим компаниям (бывшим жэкам), которые им задолжали", – уверяет аналитик Андрей Никончук, намекнув на то, что из-за прекращения коммунальных услуг Украина может оказаться на грани катастрофы.

С ним согласен эксперт Олег Пендзин, который также спрогнозировал коллапс в сфере ЖКУ из-за долгов украинцев.

"...Летом не редкостью станут веерные отключения электроэнергии, холодной и горячей воды, неубранные парадные в домах и переполненные мусорные контейнеры. И так будет до тех пор, пока не улучшится платежная дисциплина", - добавил он.

Напомним, в Украине готовятся выходить из кризиса, тарифы будут повышены в два раза: что известно.

Как сообщала Politeka, украинцам готовы простить долги за коммуналку, появился документ: кого коснется.

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