В РФ пытались получить ядерное оружие Украины



Как передает Politeka.net, такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе Алеси Бацман "БАЦМАН". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Я недавно издал книгу "На перехрестях української історії". Там есть целый раздел о ядерном вооружении. Вот там есть про обмен телефонными разговорами: Ельцин, Кравчук, Клинтон, Буш... Короче говоря, всех, кто участвовал в решении этой важнейшей и сложнейшей задачи. Ельцин прямо говорил, что ядерное оружие из Украины должно быть вывезено в Россию бесплатно. Но мы на это не пошли", – отметил он.

Кравчук подчеркнул, что тогда у страны не было выбора, так как был поставлен ультиматум.

"Нам прямо говорили: "Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические". Так было дословно сказано. Не было "хотите – не хотите", – объяснил Кравчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия может задействовать ядерное оружие на любую атаку.

В документе говорится, что Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства, а само решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом РФ.

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