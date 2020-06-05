Развязав войну на Донбассе, Россия хочет заставить не только Украину, но и весь мир принять факт оккупации Крыма и признать его частью РФ

Такое мнение высказал в интервью «24 каналу» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Именно поэтому на востоке Украины до сих пор продолжается война, ведь такой вариант Россия считает эффективным, чтобы наконец добиться своей цели:

«Сегодня Россия заявляет, что Крым – это российская территория и они, когда сегодня находятся под санкциями ЕС и США, то у них главная задача – чтобы все признали, что они являются владельцами Крымского полуострова. Это невозможно».

Вместе с тем Данилов отметил, что Украина никогда не откажется от украденных территорий в обмен на прекращение военных действий на Донбассе. По его словам, в Киеве знают, как прекратить войну, которая продолжается уже седьмой год, однако пока что вести такие фундаментальные разговоры, кроме Путина, не с кем.

«С одной стороны, они говорят, что мы братья, но упаси боже иметь братьев, которые пришли на нашу землю, забрали территорию и убивают наших людей», – отметил он.

Ранее мы писали о том, что пересыхание водохранилищ в Крыму и острая нехватка питьевой воды на оккупированном полуострове может обернуться для Украины новой агрессией со стороны России. Об этом говорят все больше экспертов, и среди них – президент американского фонда "Джеймстаун" Глен Говард.

«Нужно следить за событиями в Херсонской и Николаевской областях», – предупредил Говард.

Он посоветовал украинцам использовать полигон возле Херсона для учений по отражению атак противника.

Напомним, Горбачев одобрил аннексию Крыма Россией.

Как сообщала Politeka, в США рассказали, как Украина может додавить Россию с Крымом.

Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".