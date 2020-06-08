Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива вляпался в скандал после заявления о Небесной сотни и беспорядках в США

Как передает Politeka.net, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале парламентария, и на его странице в Facebook.

В частности, Илья Кива предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, умершего после задержания полицейскими в США.

"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда", - написал он в Telegram.

Но Кива на этом не остановился и предложил предстоятелю ПЦУ Епифанию "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви.

Подытоживая, Илья Кива предложил, чтобы Украина выделила $10 млн и передала родственникам погибшего Джорджа Флойда.

"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал "революцию достоинства" в США", - резюмировал скандальный нардеп в своем Telegram.

Такое заявление взбесило украинцев и они оставили десятки гневных комментариев под публикацией в Facebook.

В соцсетях также отмечают, что подобных высказываний не позволял себе даже ненавистник Майдана и "жертва революции" - Виктор Янукович, который позорно сбежал в РФ.

"Десять лямов? А ж*пы не треснут у семьи афроамериканского мученика? Спуститесь с нубиры!", "Ты уже Красную площадь переименуй, раз такой умный", "Почитал пост, потом комментарии - дай вам всем Бог здоровья", "Илья, это перебор", "Да не чуди ты", "Флойд! Не забудем, не простим!", "Посетите вашего психиатра", - написали они в комментариях под постом Ильи Кивы.

Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.

Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.