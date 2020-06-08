Главу государства Владимира Зеленского засекли в супермаркете после велопрогулки с журналистами

Соответствующие кадры в своем Facebook опубликовала пользователь Людмила Архарова, передает Politeka.net.

В частности, президента Владимира Зеленского засекли в столичном супермаркете Goodwine в окружении охранников.

"Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты.... Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", - написала она в своем Facebook и опубликовала соответствующее видео.

Похожую публикацию в Facebook сделал блогер Александр Волков. По его словам, Владимир Зеленский спустя год после избрания начал использовать "колхозные пиар-приемы Порошенко".

"...Фотографии из магазинов, которые выкладывают обычные люди с текстом "посмотрите кого я сегодня увидел/а в магазине, покупал макароны, сосиски и кетчуп, отстоял в очереди, как простой человек, бла-бла-бла". Прием, конечно, очень хороший, а главное свежий, но публиковать фотографию Президента в магазине, по сложившейся традиции, должен был Мирослав Олешко", - добавил блогер.

Но пользователи гневно отреагировали на публикации. Некоторые обратили внимание на нелепый пиар президента, а другие - на его внешний вид, в частности, на штаны, которые глава государства не переодел после велопробежки.

"Это показуха", "Очередное представление - велик, good wine...Противно уже от всего этого", "Остался незакрытым вопрос с туалетом, и можно сказать, что мы увидели уже все", "Такие люди и без охраны? Подозрительно... Если президент может сам ходить в магазин, то зачем ему такой кортеж машин сопровождения по городу?....", "Хоть бы штаны ему переодели... а то как-то так....", "Ничего после Пети нового не придумали, стыдно...", "Выборы скоро.... все ближе к простолюдинам казаться хочет... Да вот в тележке у него месячная зарплата "не нищего", - возмущаются украинцы в комментариях.

Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».

Как сообщала Politeka, Зеленского засекли, как он по утрам "проветривает мозг", гарант сознался: "Хотя бы 30 минут...".

Также Politeka писала, что Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан с Ляшко: "Мне сказали - я зашел".