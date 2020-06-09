Не все так просто

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему вынужден вежливо общаться с Владимиром Путиным

Как сообщает Politeka.net, он высказался об отношениях с лидером страны-агрессора в интервью "Украинской правде".

По словам Владимира Зеленского, повадки Владимира Путина не играют большой роли в урегулировании конфликта по Крыму и Донбассу. Украинский президент уверен, что политиков такого уровня невозможно понять.

"Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса. Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что лидеры страны вынуждены сдерживаться, общаясь друг с другом, ведь на кону стоит слишком многое. Любое неаккуратное высказывание может привести к трагическим последствиям.

"Ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей", - заявил Владимир Зеленский. - "Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу".

По словам президента, война на Донбассе кажется ему лабиринтом, однако выход и него можно найти.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.