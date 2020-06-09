«Укрзализныця» не доплатила в государственный бюджет более 200 миллионов гривен прибыли

Как сообщается на сайте Александра Дубинского, соответствующие данные обнародовала Государственная аудиторская служба по итогам проверки железнодорожной компании.

Как выяснилось, в 2018 году «Укрзализныця» передала в госбюджет только 30% своей прибыли – 103 миллиона гривен. При этом в 2019 году норматив по уплате дивидендов для госпредприятий был повышен до 90%, однако компания проигнорировала это изменение.

В соответствии с новыми правилами, «Укрзализныця» должна была доплатить еще 206,2 миллиона гривен в бюджет до 20 декабря 2019 года, однако эти деньги в бюджет так и не поступили.

В связи с этим Госаудитслужба обратилась в Минэкономразвития, где вопрос перенаправили в Мининфраструктуры. В то же время, по уставу самой «Укрзализныци», проекты решений по утверждению размера дивидендов разрабатывают в Минэкономразвития.

В свою очередь, в Мининфраструктуры так и не ответили на запрос службы по подготовке проекта соответствующего распоряжения о распределении чистой прибыли «Укрзализныци» за 2018 год. Таким образом, бюджет Украины так и не получил от компании всех выплат.

Отметим, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий попал в скандал из-за подозрений в сокрытии доходов. Так, его заподозрили в том, что он не указывает в своих декларациях гражданскую жену Татьяну Декало и ее элитное имущество, тем самым нарушая антикоррупционное законодательство.

Журналисты проекта "Стоп Коррупции" выяснили, что живут они в одной квартире стоимостью около $355 тыс., ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых. Декало ездит на Mercedes GLС стоимостью около $100 тыс., утверждают авторы. В "Стоп Коррупции" отметили, что автопарк Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.

Напомним, Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы.

Как сообщала Politeka, Криклия ждет неприятный разговор о том, почему питание в «Интерсити» будет обеспечивать компания без опыта.

Также Politeka писала, что СМИ говорят об отставке министра инфраструктуры: Криклий попал в многочисленные коррупционные скандалы.