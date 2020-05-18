Депутаты Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры вызвали для доклада министра инфраструктуры Владислава Криклия. Его просят объяснить, как так случилось, что победителем тендера на питание пассажиров УЗ стала никому не известная компания без опыта работы, пишет УНН.

По словам члена комитета Николая Величковича, заседание состоится 18 мая в 15:00.

«По сути того, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая предоставляла кейтеринговые услуги фирме своего же владельца, была допущена (к участию в аукционе - ред.)», - заявил нардеп, пообещав, что комитет тщательно изучит этот вопрос.

Напомним, 14 мая состоялся тендер на обеспечение питанием пассажиров «Интерсити» и «Интерсити +», в котором принимали участие компания WOG, «Сокар-Петролиум» и австрийская «Ду энд ко». Все эти компании имеют значительный опыт предоставления кейтеринговых услуг, но победу одержала компания «Гринед».

По информации УНН, она имеет связь с победителями тендеров в аэропорту «Борисполь». «Тендеры проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в Укрзализныце и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания», - сообщают журналисты.

Недавно Владислав Криклий на фоне многочисленных скандалов вокруг Министерства инфраструктуры и уголовного производства, которое против него открыло ГБР, заявил о своей возможной отставке.