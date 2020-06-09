Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прямого диалога между Киевом и представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР»
Вопрос войны на Донбассе президент страны-агрессора обсудил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позвонила ему 9 июня.
Как стало известно, война в Украине стала одной из тем разговора политиков. РосСМИ пишут о том, что в беседе была «высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году».
Также Путин в очередной раз поднял свою излюбленную тему: по его мнению, Киев должен установить прямой диалог с Донецком и Луганском. По его словам, это необходимо для согласования шагов по последовательному выполнению Минских договоренностей.
ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
Ратаковски спустила юбку, чуть не засветив пикантные места на камеру: "Вот это разврат"
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, впервые появились фото избранника: "Скрывала до последнего"
Банки массово закрываются по всей Украине, предупреждение НБУ: "С 6 июня..."
Ранее мы писали о том, что Российская Федерация не отказывалась от своих планов по Украине. Об этом в комментарии журналистам предупредил военный эксперт Михаил Самусь.
Он предупредил, что угроза полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ никуда не исчезла. Самусь предупредил украинцев, что уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьет" сухопутный коридор с Донбасса в Крым.
Военный эксперт не сомневается, что боеспособная группировка войск РФ к концу августа будет готова к проведению широкомасштабной операции.
Напомним, угроза нового вторжения РФ, в Кабмине сообщили детали: "мы готовы сегодня...".
Как сообщала Politeka, Россия потеряла территории размером в несколько Крымов: что произошло.
Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев, официальное заявление: "В течение двух недель...".