Не умея навести порядок на своих землях, РФ не устает воровать чужие

За последние 10 лет Россия потеряла территории, равные 36 площадям Крыма

Изобличительное видео об этом опубликовал на своей странице в соцсети блогер Մιtαuskαs.

По итогам сельськохозяйственной переписи, проведенной в РФ в 2016 году, 97 млн. га, а это почти половина сельхозугодий, не используются. То есть они заброшены, превратились в пустыри или заросли лесом.

Занимательеая география "величия".



Только за 10 последних путинских лет Россия потеряла территории равные 36 площадям Крыма.

97 млн га (почти половина) сельхозугодий не используется. Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ - вдвое, посевные площади - на 1/3#Путиннаш pic.twitter.com/5bceLvdClW — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 9, 2020

Как выяснилось, за личными подсобными хозяйствами закреплено 77 миллионов гектар, но используется только 14 миллионов. При этом в 90% хозяйств нет домашних животных, площадь фруктовых садов уменьшилась втрое, пастбищ – вдвое, посевные площади – на треть.

«Отбирать чужое, не умея распорядиться своим, – хуже, чем преступление. Это потрясающая глупость, которую россиянам почему-то преподносят, как победу», – говорится в видео.

Если добавить к этому тундру, тайгу и прочие непролазные дебри, то получается и вовсе удручающая картина так называемого величия Российской Федерации.

«Реальная география современной России – это всего лишь узкая изогнутая полоска унылого Замкадья протяженностью от Пскова до Владивостока», – констатирует голос в кадре.

Ранее мы писали о том, что жители украденного Россией Крыма жалуются на беспредел оккупантов. Так, поводом для одной из последних жалоб стало то, что друг Путина решил прибрать к рукам Массандру с ее уникальными виноградниками и особняками всего за 600 миллионов рублей, хотя ее стоимость исчисляется в миллионах долларов. По словам жителей полуострова, не такой России они ждали.

Напомним, сильнейшая засуха накрыла Крым, оккупанты пошли на беспрецедентные меры.

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.