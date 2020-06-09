За последние 10 лет Россия потеряла территории, равные 36 площадям Крыма
Изобличительное видео об этом опубликовал на своей странице в соцсети блогер Մιtαuskαs.
По итогам сельськохозяйственной переписи, проведенной в РФ в 2016 году, 97 млн. га, а это почти половина сельхозугодий, не используются. То есть они заброшены, превратились в пустыри или заросли лесом.
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Как выяснилось, за личными подсобными хозяйствами закреплено 77 миллионов гектар, но используется только 14 миллионов. При этом в 90% хозяйств нет домашних животных, площадь фруктовых садов уменьшилась втрое, пастбищ – вдвое, посевные площади – на треть.
«Отбирать чужое, не умея распорядиться своим, – хуже, чем преступление. Это потрясающая глупость, которую россиянам почему-то преподносят, как победу», – говорится в видео.
Если добавить к этому тундру, тайгу и прочие непролазные дебри, то получается и вовсе удручающая картина так называемого величия Российской Федерации.
«Реальная география современной России – это всего лишь узкая изогнутая полоска унылого Замкадья протяженностью от Пскова до Владивостока», – констатирует голос в кадре.
Ранее мы писали о том, что жители украденного Россией Крыма жалуются на беспредел оккупантов. Так, поводом для одной из последних жалоб стало то, что друг Путина решил прибрать к рукам Массандру с ее уникальными виноградниками и особняками всего за 600 миллионов рублей, хотя ее стоимость исчисляется в миллионах долларов. По словам жителей полуострова, не такой России они ждали.
Напомним, сильнейшая засуха накрыла Крым, оккупанты пошли на беспрецедентные меры.
Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.
Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.