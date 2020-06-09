Скандальный народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар снова опозорился в результате общения с пенсионеркой, которая задавала ему вопрос в прямом эфире

В Телеграмм-канале PavlovskyNews появилось короткое интервью с нардепом, в котором он рассказал, почему Любовь Колючая из села Аджамка, которая обратилась к нему за помощью, ее не получила.

Как стало известно, Любовь Павловна, которой Брагар в прямом эфире посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, обратилась к нему за помощью. Она просила помочь ей купить новый газовый котел.

По словам Брагара, он отправил соответствующий депутатский запрос в Минсоцполитики. Ведомство это обращение перенаправило на Кировоградскую ОГА. Нардеп отметил, что оно находится на рассмотрении. Когда будет ответ и будет ли он положительным депутат не знает.

К пенсионерке уже приезжала комиссия, но решения о выделении помощи ей не озвучили, хоть и прошло уже две недели.

Брагар отметил, что скоро закончатся сроки его обращения, но подробностями о решении этой проблемы он не владеет.

«Нет конкретной модели газового котла и сумы, так как она захотела просто его обновление», - заявил депутат.

Напомним, что задолжавшие за коммуналку украинцы расплачиваются собаками, Брагар ликует: "Пустили тузика с молотка".

Также Politeka писала, что продавец собак Брагар взбесил украинцев новой инициативой: «Срочно пройти психиатра».

А еще Politeka сообщала, что в сеть попал скандальный документ "Слуги" Брагара об отмене уроков истории, «это дно».