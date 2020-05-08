Народний депутат України від "Слуги народу" Євген Брагар, який пропонував оплатити комуналку, продавши собаку, знову відзначився

На цей раз він запропонував скасувати уроки історії України в школі.

На думку нардепа, курс історії в п'ятому класі є поверхневим і низкоинформативным. Відповідне звернення на ім'я в. о. міністра освіти і науки України Любомири Мандзій Брагар опублікував у себе в Facebook, але пізніше видалив пост.

Відзначимо, що сам нардеп закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр, аспірант КНУ.

Несподівану пропозицію нардепа викликало великий резонанс.

"Сьогодні він знову проявився і показав, що якщо людина один раз вже "брагарил", то тепер його вже не зупинити. Загалом, він не довго думав і написав депутатське звернення до Міністерства освіти. Суть цього тексту проста – курс історії за 5 клас занадто простий, а учні перевантажені, тому відміняйте вивчення історії. До чортової матері! І попросив повідомити йому про результати розгляду його звернення. Не знаю, яку дитячу травму завдав Брагару в дитинстві вчитель історії, але до чого це призвело, ми бачимо", – написав колишній позафракційний народний депутат Борислав Береза у Facebook, прикріпивши фото обігу.

Зазначимо, ідея «слуги народу» приголомшила українців.

«Це навіть не смішно, це лякає», «Коли ж це закінчиться? Цікаво, ми досягли дна?», «Цей команди проффессора януковичуса, одногрупники», «Так два класи, три коридору достатньо, якщо більше, то почнуть думати!!», «Але їх клонують цих слуг народу?! Що ні слуга, то геній!! Боже за що таке прокляття?», - пишуть в мережі.

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