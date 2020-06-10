Экс-нардеп Олег Ляшко продолжает знакомить украинцев со своим наследником Александром

Об этом пишет Politeka.net.

Трогательное фото украинский политик опубликовал в своем личном Facebook.

Снимок, на котором Олег Ляшко держит на руках своего маленького сына Александра, экс-нардеп подписал: "Молодой папа".

Вероятно, Олег Ляшко суеверный, поскольку с помощью "смайла-эмоджи" скрыл лицо маленького наследника.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию политика. Кого-то снимок растрогал, но были и такие комментаторы, которые обратили внимание на цвет костюма Олега Ляшко.

Также украинцы в комментариях "атаковали" Ляшко, поскольку политик неправильно держит младенца и напомнили, что в украинском языке существует лишь "тато" или "батько".

"Папа... разве что Римский", "Пускай растёт на радость! И Бог хранит всю вашу семью!", "Хорошее фото, головку только поддерживайте, еще же 6 недель нет", "Но как молодому папе, то нужно провести "инструктаж" как правильно держать ребенка", "Так папа или отец? Или язык не имеет значения?", "Какая кроха! Пусть здоровенький растет на радость родителям!", "Как мило, но цвет костюма не нравится...", "Ну кто так держит?", - написали они под публикацией.

Напомним, 16 мая 2020 года у Олега Ляшко родился наследник. Политик рассказывал, что его супруга Росита вообще не хотела сообщать об этом.

«Она у меня очень-очень такая скромная. Хотя я ей говорю: «Росик, в Америке должность «первая леди» - это вообще работа, за это зарплату платят. И мы публичные люди, ты не можешь избежать этого. Все равно об этом сообщат, об этом скажут. Ну, это же супер», - рассказал экс-нардеп.

Пользователи соцсети поздравили новиспеченного отца с рождением наследника. Многие пожелали ребенку и его матери крепкого здоровья и всего наилучшего.

Напомним, беременная жена скандального Ляшко засветилась в объятиях с другим: «Грустно выглядите».

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.