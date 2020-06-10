Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, когда Крым вернется в состав Украины

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью УП. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Российскому народу будет стыдно через несколько лет из-за того, что вышло (с Крымом - ред.)", - отметил Зеленский.

Также он уверен, что отношение между украинцами и россиянами не смогут нормализоваться без решения Крымского вопроса.

"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться между будущими поколениями украинского и российского народов. Это невозможно", – считает Зеленский.

Президент хоть и уверен в возврате оккупированного полуострова, но сроки не называет.

"Крим обов'язково повернеться і стане знову українським. Російському народу стане соромно, що так вийшло"

Без повернення Криму спілкування між майбутніми поколіннями Росії та України неможливе - вважає президент Зеленський

Політичну частину інтерв'ю читайте на УП найближчим часом pic.twitter.com/ifI0EUijB8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 9, 2020

Также Владимир Зеленский высказался о Степане Бандере.

Президент отказался прямо отвечать о своем отношении к нему, мотивируя это неоднозначностью этой личности.

Так, глава государства сказал, что не может обсуждать то время, когда не жил сам.

Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией, который приблизит окончание войны. По словам президента, сейчас в приоритете Минский формат, однако не исключаются и другие варианты.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.