Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, когда Крым вернется в состав Украины
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью УП. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Российскому народу будет стыдно через несколько лет из-за того, что вышло (с Крымом - ред.)", - отметил Зеленский.
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Также он уверен, что отношение между украинцами и россиянами не смогут нормализоваться без решения Крымского вопроса.
"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться между будущими поколениями украинского и российского народов. Это невозможно", – считает Зеленский.
Президент хоть и уверен в возврате оккупированного полуострова, но сроки не называет.
Также Владимир Зеленский высказался о Степане Бандере.
Так, глава государства сказал, что не может обсуждать то время, когда не жил сам.
Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией, который приблизит окончание войны. По словам президента, сейчас в приоритете Минский формат, однако не исключаются и другие варианты.
Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.
Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.
Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.