Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский считает, что первая леди Елена Зеленская была права, когда выступала против президентства своего мужа
Об этом Пальчевский рассказал в прямом эфире на телеканале NewsOne. Эксперт обсуждал с ведущей инициативу президента Владимира Зеленского по защите первой леди и обозначении ее обязанностей. По мнению Пальчевского, частое упоминание Зеленским первой леди - это запрещенный мужской прием.
Сам журналист отметил, что первая леди у него вызывает симпатию.
«Я вижу, как она грустнеет. Все люди начали обращать внимание, что у нее все более и более грустное лицо. То на нее наедут из-за каких-то вышиванок, в которых якобы не было украинского генетического кода. И потом так плавно перешли к этнической составляющей семьи президента. Запрещенный прием. Не ваше дело. Нравится вам первая леди – напишите, что нравится. Не нравится - напишите, что не нравится. Но не придумывайте историю насчет генетического кода», - отметил Пальчевский.
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Он считает, что Елена Зеленская была права по-женски, когда выступала против решения ее мужа стать президентом.
«Он был любимцем. А на что он сейчас похож. Я видел вчера фотожабу на него. Порошенко, переделанный в Зеленского», - подвел итог журналист.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский решил создать закон, который будет регламентировать обязанности первой леди. По его мнению, сегодня многие не понимают, что входит в обязанности жены президента, поэтому часто первая леди становится объектом несправедливой критики.
Напомним, что Зеленский не оправдал ожидания, Андрей Пальчевский собирает свою команду: "Зеленые" проехали мимо, это конец".
Как сообщала Politeka, Пальчевский в прямом эфире устроил разнос Зеленскому и его команде: «Везде лицо Порошенко».
Также Politeka писала, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам: "В некоторых странах до 8 тысяч евро, а у нас?".