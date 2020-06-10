Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский считает, что первая леди Елена Зеленская была права, когда выступала против президентства своего мужа

Об этом Пальчевский рассказал в прямом эфире на телеканале NewsOne. Эксперт обсуждал с ведущей инициативу президента Владимира Зеленского по защите первой леди и обозначении ее обязанностей. По мнению Пальчевского, частое упоминание Зеленским первой леди - это запрещенный мужской прием.

Сам журналист отметил, что первая леди у него вызывает симпатию.

«Я вижу, как она грустнеет. Все люди начали обращать внимание, что у нее все более и более грустное лицо. То на нее наедут из-за каких-то вышиванок, в которых якобы не было украинского генетического кода. И потом так плавно перешли к этнической составляющей семьи президента. Запрещенный прием. Не ваше дело. Нравится вам первая леди – напишите, что нравится. Не нравится - напишите, что не нравится. Но не придумывайте историю насчет генетического кода», - отметил Пальчевский.

Он считает, что Елена Зеленская была права по-женски, когда выступала против решения ее мужа стать президентом.

«Он был любимцем. А на что он сейчас похож. Я видел вчера фотожабу на него. Порошенко, переделанный в Зеленского», - подвел итог журналист.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский решил создать закон, который будет регламентировать обязанности первой леди. По его мнению, сегодня многие не понимают, что входит в обязанности жены президента, поэтому часто первая леди становится объектом несправедливой критики.

Напомним, что Зеленский не оправдал ожидания, Андрей Пальчевский собирает свою команду: "Зеленые" проехали мимо, это конец".

Как сообщала Politeka, Пальчевский в прямом эфире устроил разнос Зеленскому и его команде: «Везде лицо Порошенко».

Также Politeka писала, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам: "В некоторых странах до 8 тысяч евро, а у нас?".