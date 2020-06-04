Петра Порошенка тепер зможуть привести на допит примусово
Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва у четвер, 3 червня. Про це повідомляють Українські Новини.
Тепер Державне бюро розслідувань зможе примусово привести на допит екс-президента 10 червня. Клопотання з відповідним запитом раніше подали представники ДБР. У Бюро зазначили, що раніше Порошенка неодноразово викликали на допит, однак він був відсутній. Зокрема, він так і не прийшов у ДБР 26 і 29 травня.
Допит повинен відбутися в наступну середу в 11:00. Колишнього президента викликають як свідка.
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Зазначимо, що Порошенка викликають у справі про незаконне вивезення з України 43 картин відомих художників. За даними ДБР, їх приховали від митного контролю. Ці картини були частиною колекції колишнього гаранта.
Раніше ми повідомляли, що виставка картин у музеї Івана Гончара несподівано закінчилася для сім'ї Петра і Марини Порошенко.
Порошенко в черговий раз проігнорував повістку від ГБР і влаштував виставку картин у музеї Івана Гончара. Але слідчі ДБР не розгубилися і прийшли на виставку в столичний музей.
За інформацією журналістів, з-за відсутності на місці Петра Порошенка, повістку на допит отримала його дружина Марина. Це сталося 26 травня, в день, коли екс-президент повинен був з'явитися на допит.
Нагадаємо, Зеленський вразив заявою після гучного скандалу з Порошенком: "Зараз ми насолоджуємося...".
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Також Politeka писала, що сумній Марині Порошенко несподівано вручили повістку: що загрожує дружині екс-президента.