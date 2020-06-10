Президент России Владимир Путин озабочен, что Минские соглашения не соблюдаются, о чем поспешил пожаловаться канцлеру Германии Ангеле Меркель

Во вторник, 9 июня, прошел телефонный разговор российского и немецкого лидеров, ключевой темой которого стали Донбасс и переговорный процесс в нормандском формате. Путин хочет диалога Украины с ОРДЛО.

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", - заявили в Кремле.

Ранее украинская сторона заявила, что прямой диалог с террористами Л/ДНР - это "красная линия" в переговорах по Донбассу, через которую Украина никогда не переступит.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова Савика Шустера" еще раз напомнил: "Неоднократно мной, неоднократно Алексеем Резниковым в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии". И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей – мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР"/"ЛНР".

Напомним, украинские защитники выступили с сильным обращением к российским оккупантам. В нем воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.

Соответствующий пост появился на странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр в Facebook и создал резонанс в сети.

«Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей. Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие... Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московской нашествию, несмотря на размеры и обеспечения армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют".

Напомним, угроза нового вторжения РФ, в Кабмине сообщили детали: "мы готовы сегодня...".

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