Украинский политик и бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин, сделал неоднозначный прогноз для Украины

Как передает Politeka.net, свои мысли о будущем страны он озвучил в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



«Если он (конфликт на Донбассе – ред.) не завершится за пять лет первой каденции президента (Зеленского - ред.), то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет. Это жестокие реалии, которые нельзя не замечать. Эту проблему нужно решить как можно быстрее. Для этого нужно осмелиться говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что тут я разговаривать буду, а тут не буду, то это значит пролонгировать конфликт», – отметил политик.

Кроме того, Литвин считает, что страна не готова к дальнейшему противостоянию на Донбассе.



"Запаса выживания, запаса на то, чтобы в Украине продолжалась война, в Украине нет. Люди также хотят жизни, они не хотят, чтобы гибли их дети", - высказался он.

Ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что развязав войну на Донбассе, Россия хочет заставить не только Украину, но и весь мир принять факт оккупации Крыма и признать его частью РФ.

Именно поэтому на востоке Украины до сих пор продолжается война, ведь такой вариант Россия считает эффективным, чтобы наконец добиться своей цели, уверен он.

Напомним, Горбачев одобрил аннексию Крыма Россией.

Как сообщала Politeka, в США рассказали, как Украина может додавить Россию с Крымом.

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