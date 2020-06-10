Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский считает, что поддержка Зеленского стремительно катится вниз

Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала NewsOne. Пальчевский отметил, что у каждой ошибки есть имя. В том, что при власти оказался Виктор Янукович, по мнению журналиста, виноват экс-президент Виктор Ющенко. Он же привел к власти и президентству Петра Порошенко.

«И вот эта тусовочка, она не поменялась. Мы Зеленского выбирали только с одной целью. Мы понимали, что он актер. Сейчас уже говорят, что он закончит точно так, как его прообраз в кино. Уже до этого дошло. Люди на улице обсуждают, посадят в тюрьму Зеленского или нет. Раньше этого не было, а сейчас обсуждают. Думают, кто его посадит: из бывших или новый человек. А он все думает, что у него поддержка», - отметил журналист.

По мнению Пальчевского, грядет цунами народного возмущения, поэтому Зеленскому придется принимать решения.

Кроме этого, в разговоре с ведущей Пальческий подчеркнул, что инициатива Зеленского по поводу закрепления в законе обязанностей первой леди глупая. По словам журналиста, обязанность у первой леди должна быть только одна – любить своего мужа.

Напомним, что Пальчевский назвал виновных в нищете украинцев и объяснил, что делать: "Чтобы догнать Польшу...".

Как сообщала Politeka, Пальчевский в прямом эфире устроил разнос Зеленскому и его команде: «Везде лицо Порошенко».

Также Politeka писала, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам: "В некоторых странах до 8 тысяч евро, а у нас?".