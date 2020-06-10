Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сделала скандальное заявление о своем заработке

Так, она пожаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы ОГП.

В интервью "Українським новинам" она сказала, что будет использовать свои денежные накопления.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому, я буду использовать запасы", – отметила Венедиктова.

Напомним, Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру в Киеве, в которой проживает в данное время и забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.

В то же самое время, Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Также ранее сообщалось, что Анна Новосад попала в громкий скандал из-за того, что пожаловалась на низкую зарплату.

Возмущение украинцев вызвала жалоба министра на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен для нее хватает, чтобы нормально прожить, но этого будет мало, когда появится ребенок. Она добавила, что сейчас получает на 10 тысяч меньше, чем до этого она получала на должности руководителя директората Минобразования.

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