Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил оригинальный подарок Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской

Как сообщается в Телеграм-канале «Пул первого», белорусский президент решил вручить своему украинскому коллеге и первой леди страны национальные белорусские вышиванки.

Сообщается, что подарки будут отправлены посылками, которые придут к чете Зеленских ко Дню белорусской вышиванки, который отмечается 2 июля.

В сети появилось фото подарков. На нем запечатлены две традиционные вышиванки с цветочными узорами в голубых тонах.

Помимо вышиванок Лукашенко отправит президенту Украины письмо, в котором говорится, что Беларусь и Украина «исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие».

До этого мы писали, что Лукашенко жестко прошелся по России во время нового обращения к народу.

«Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война там, оттяпали часть территории»,- отметил он.

Не забыл Лукашенко вспомнить и другие страны, которые пострадали из-за политики Кремля.

«Где-то далеко та Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию», - подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко жестко указал белорусам на российскую агрессию.

Как сообщала Politeka, Лукашенко разошелся перед выборами и посыпал угрозами.

Также Politeka писала, что у Лукашенко сдали нервы перед выборами после скандального заявления о Майдане: разогнал все правительство.