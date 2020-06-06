Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко прошелся по России во время нового обращения к народу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на кадры выступления на YouTube.

«Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война там, оттяпали часть территории»,- отметил он.

Не забыл Лукашенко вспомнить и другие страны, которые пострадали из-за политики Кремля.

«Где-то далеко та Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что Александр Лукашенко возмутился волнениями в стране вокруг его соперников на президентских выборах и заявил, что оппозиция «страну не получит».

Выборы президента пройдут в Беларуси уже 9 августа. Из-за того, что некоторые оппозиционные кандидаты столкнулись с проблемами при регистрации, жители разных городов страны начали массово выстраиваться в очереди, чтобы оставить свои подписи в их поддержку. На фоне таких акций Лукашенко заявил, что его оппоненты устраивают «малые и большие карусели».

Напомним, у Лукашенко сдали нервы перед выборами после скандального заявления о Майдане: разогнал все правительство.

Как сообщала Politeka, Лукашенко резко высказался о Майданах и вспомнил Зеленского.

Также Politeka писала, что Лукашенко публично оскандалился унизительным заявлением о женщинах.