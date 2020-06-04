Александр Лукашенко возмутился волнениями в стране вокруг его соперников на президентских выборах и заявил, что оппозиция «страну не получит»

Выборы президента пройдут в Беларуси уже 9 августа. Из-за того, что некоторые оппозиционные кандидаты столкнулись с проблемами при регистрации, жители разных городов страны начали массово выстраиваться в очереди, чтобы оставить свои подписи в их поддержку. На фоне таких акций Лукашенко заявил, что его оппоненты устраивают «малые и большие карусели».

При этом президент Беларуси заявил, что не отдаст страну этим людям.

«Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих, бедолаги, которые всегда под плеткой ходили», - заявил Лукашенко.

Он считает, что Беларусь пытаются «порвать на куски». Так, Лукашенко заявил, что за годы своего правления создал «относительно еще пока независимое» государства, а его противники хотят его кому-то «отдать».

«Мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали- сказал президент.

Он крайне эмоционально подчеркнул, что хочет, чтобы его оппоненты помнили об этом.

Отметим, что ранее Лукашенко решил отправить в отставку белорусское правительство. Сам он заявил, что это решение связано с грядущими выборами.

Напомним, у Лукашенко сдали нервы перед выборами после скандального заявления о Майдане: разогнал все правительство.

Как сообщала Politeka, Лукашенко резко высказался о Майданах и вспомнил Зеленского.

Также Politeka писала, что Лукашенко публично оскандалился унизительным заявлением о женщинах.