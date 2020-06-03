Александр Лукашенко накануне выборов отправил в отставку правительство Беларуси

О решении белорусского президента стало известно вечером в среду, 3 июня. Как сообщают местные СМИ, Лукашенко уже подписал соответствующий указ.

Известно, что в первой половине дня президент провел совещание, на котором обсуждался новый состав Кабмина. Помимо Лукашенко в нем участвовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Лукашенко сам связал свои действия с предстоящими выборами президента, которые пройдут в Беларуси 9 августа. При этом президент заявил, что не собирается радикально менять состав правительства, а лишь направит на другую работу членов правительства, которые не справляются со своими задачами в условиях кризиса.

«Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», - подчеркнул он.

Отметим, что ранее Лукашенко сделал скандальное заявление о возможности Майдана в Беларуси. Так он отреагировал на массовые акции протеста в связи с грядущими выборами, которые разгорелись в его стране.

Так, на встрече с руководством КГБ Беларуси он заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами, и призвал не сравнивать ситуацию в Беларуси с Украиной или Арменией.

"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что Майданов в Беларуси не будет", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко резко высказался о Майданах и вспомнил Зеленского: «Всех этих "майданутых"...».

Как сообщала Politeka, Лукашенко публично оскандалился унизительным заявлением о женщинах.

Также Politeka писала, что Лукашенко доконал белорусов, кадры нарастающего восстания.