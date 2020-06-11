Кремль не отказывался от своих планов по оккупации Украины

Об этом пишет Politeka.net.

Тревожную информацию в своем Facebook сообщил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

По его словам, страна-агрессор начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации ситуации на юге Украины, используя при этом спецслужбы.

"В рамках специальных мер воздействия, направленных на дестабилизацию Украины и дальнейшее отделение ее отдельных регионов, российскими спецслужбами осуществляется рекламная кампания в социальных сетях, призванная поощрить жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства", – предупредил эксперт.

Данилюк также добавил, что спецслужбы России с этой целью открыли в соседней Молдове организацию, которая консультирует украинцев в вопросах получения второго гражданства. Эксперт не сомневается, что эта спецоперация может ухудшить украинско-румынские отношения.

"В 2014 году на западе Одесской области российскими спецслужбами уже была предпринята попытка организовать сепаратистско-террористическую организацию "Бессарабская народная республика", – резюмировал Данилюк в своем Facebook.

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По словам журналистки Кэтрин Белтон, во время работы в немецком Дрездене Путин получил тяжелую психологическую травму. Она обострилась в 2004 году, когда в Украине началась "Оранжевая революция".

Она также добавила, что в 2014 году Путин "показал свое настоящее лицо" во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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