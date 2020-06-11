Кремль не отказывался от своих планов по оккупации Украины
Об этом пишет Politeka.net.
Ефремова после скандального ДТП нашли без сознания, на шее страшный след: появились подробности и фото
Украинцы в отчаянии из-за пропажи денег, ПриватБанк сделал заявление: "В течение двух недель..."
Пышнотелая красавица-сестра Наташи Королевой поразила внешностью, личные кадры: "Вот это женщина!"
Дочь Пугачевой в экстра-мини дала жару у бассейна, Басков не сдержался: "20-летние позавидуют"
Тревожную информацию в своем Facebook сообщил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.
По его словам, страна-агрессор начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации ситуации на юге Украины, используя при этом спецслужбы.
"В рамках специальных мер воздействия, направленных на дестабилизацию Украины и дальнейшее отделение ее отдельных регионов, российскими спецслужбами осуществляется рекламная кампания в социальных сетях, призванная поощрить жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства", – предупредил эксперт.
Данилюк также добавил, что спецслужбы России с этой целью открыли в соседней Молдове организацию, которая консультирует украинцев в вопросах получения второго гражданства. Эксперт не сомневается, что эта спецоперация может ухудшить украинско-румынские отношения.
"В 2014 году на западе Одесской области российскими спецслужбами уже была предпринята попытка организовать сепаратистско-террористическую организацию "Бессарабская народная республика", – резюмировал Данилюк в своем Facebook.
Ранее мы рассказывали, почему Владимир Путин решился на агрессию против Украины.
По словам журналистки Кэтрин Белтон, во время работы в немецком Дрездене Путин получил тяжелую психологическую травму. Она обострилась в 2004 году, когда в Украине началась "Оранжевая революция".
Она также добавила, что в 2014 году Путин "показал свое настоящее лицо" во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.