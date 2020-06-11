Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лидер партии "ЕС" Петр Порошенко предлагал ему во время встречи

Как сообщает Politeka.net, он рассказал о разговоре с предшественником в интервью "Украинской правде".

Как отметил Владимир Зеленский, он не доверяет Порошенко и не видит повода вести с ним беседы. В то же время, лидер "Европейской солидарности" сам напрашивается на встречу.

"Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться", - подчеркнул Владимир Зеленский. - "Я не видел в этом никакого смысла".

Глава государства признался, что поддержал Петра Порошенко, когда тот приходил к власти, однако теперь узнал его истинную натуру:

"Я за него голосовал, это правда. Но он такой, какой он есть, поэтому я не хотел с ним встречаться".

Владимир Зеленский утверждает, что Порошенко предложил ему забыть о старых обидах и объединить усилия в политике. По словам президента, он не видит перспективы в таком сотрудничестве.

"Он столько раз мне предлагал встречу, прямо столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да", - заявил Зеленский. - "Он понимает, что мы разные люди, поэтому какой союз? Мы совсем разные. И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны".

Зеленский подчеркнул, что не намерен идти ни на какие сделки с Порошенко, к чему его призывают многие люди, знающие экс-президента лично: "С ним нельзя договариваться - это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты".

Напомним, Зеленского проучили крупным штрафом, президент аж снял маску.

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