Стало відомо, куди зник лідер групи "Океан Ельзи" і народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук, який останнім часом перестав з'являтися в Раді

Вакарчука не бачили в парламенті з 20 травня.

Ситуацію прояснив народний депутат з "Голосу" Роман Лозинський, відповідаючи на коментар під своїм постом на сторінці в Facebook у п'ятницю, 5 червня.

За словами нардепа, Вакарчук вирішує сімейні питання, тому весь тиждень він був відсутній у Верховній Раді.

"З мамою у Львові після смерті батька. Зараз він частіше там, на жаль. "Голос" повним складом у Раді", - написав Лозинський.

Зазначимо, 2 червня мамі Святослава Вакарчука виповнилося 73 роки. Артист зворушливо привітав її.

"Вперше відзначили мамин день народження без тата, а мама вперше за 54 роки...трохи сумно, але дуже затишно. Дорога мамо! Живи довго і щасливо!", – написав Вакарчук в соцмережі, і опублікував фото.

Нагадаємо, 4 квітня сталася трагедія в родині Вакарчука - помер його батько. Івану Вакарчуку було 73 роки.

Іван Вакарчук - доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Протягом 20 років він був ректором Львівського університету ім. І. Франка. Написав понад 400 наукових праць.

У 2007-2010 роках Іван Вакарчук обіймав посаду міністра освіти. Під його керівництвом в Україні запровадили зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Нагороджений званням Герой України.

Нагадаємо, Вакарчук заявив про відхід з політики: стала відома правда, що діється з партією "Голос".

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