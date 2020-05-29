Народний депутат від «Голосу» Святослав Вакарчук подав декларацію про доходи за 2019 рік

Співаючий нардеп і його сім'я показали українцям свої незліченні багатства, в їх володінні виявилося чимало майна, пише dubinsky.pro.

Зокрема, Вакарчук і його співмешканка Ляля Фонарьова мають:

три квартири в Києві;

земельну ділянку на 598 м. кв. і будинок на 121 м. кв.;

автомобіль Land Rover Range Rover;

автомобіль BMW G32 640i xDrive;

автомобіль BMW 528I.

Крім того, Вакарчук володіє значним портфелем цінних паперів різних підприємств: тільки на Стаханівському заводі феросплавів у нього 1,150 мільйонів акцій.

Наголошується, що в 2019 році Вакарчук заробив в якості зарплати на основному місці роботи, тобто у Верховній Раді, - 169 000 гривень. І ще 3,5 мільйона - які склали відсотки, дивіденди, гонорари, роялті та відчуження цінних паперів.

Готівкою сім'я Вакарчука і Фонарьової задекларувала:

- $274 тис.;

- €1237 тис.;

- 2,2 млн гривень.

На банківських рахунках парочка зберігає:

- $321 тис.;

- 3,04 млн гривень;

- 3 тис. швейцарських франків;

- €122.

Раніше Вакарчук в одному з інтерв'ю заявляв, що не відчуває себе комфортно в депутатському кріслі, але, мовляв, готовий потерпіти.

"Чи вважаю я Раду найкращим місцем на землі? Безумовно, ні. Наприклад, в студії або на концерті, або на стадіоні мені точно приємніше. Але я ж не йшов туди за позитивними емоціями. Я знав, куди йду, я це вже бачив".

Нагадаємо, взимку цього року Вакарчук розлютив українців своїм вчинком. У той час, поки вся країна оплакувала загиблих в авіакатастрофі українського "Боїнга" в Ірані 8 січня, нардепа застукали на одному з пляжів Таїланду.

Народ розлютила позиція політика, який не повернувся додому, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тоді спікер партії "Голос" Ярема Дух прокоментував ситуацію: "Мене сьогодні кілька разів запитали: "Де Святослав Вакарчук?" Напишу одразу і тут - у Святослава офіційна відпустка до кінця тижня", чим ще більше разгнівив виборців.

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

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