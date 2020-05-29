Народний депутат від «Голосу» Святослав Вакарчук подав декларацію про доходи за 2019 рік
Співаючий нардеп і його сім'я показали українцям свої незліченні багатства, в їх володінні виявилося чимало майна, пише dubinsky.pro.
Зокрема, Вакарчук і його співмешканка Ляля Фонарьова мають:
- три квартири в Києві;
- земельну ділянку на 598 м. кв. і будинок на 121 м. кв.;
- автомобіль Land Rover Range Rover;
- автомобіль BMW G32 640i xDrive;
- автомобіль BMW 528I.
Крім того, Вакарчук володіє значним портфелем цінних паперів різних підприємств: тільки на Стаханівському заводі феросплавів у нього 1,150 мільйонів акцій.
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Наголошується, що в 2019 році Вакарчук заробив в якості зарплати на основному місці роботи, тобто у Верховній Раді, - 169 000 гривень. І ще 3,5 мільйона - які склали відсотки, дивіденди, гонорари, роялті та відчуження цінних паперів.
Готівкою сім'я Вакарчука і Фонарьової задекларувала:
- $274 тис.;
- €1237 тис.;
- 2,2 млн гривень.
На банківських рахунках парочка зберігає:
- $321 тис.;
- 3,04 млн гривень;
- 3 тис. швейцарських франків;
- €122.
Раніше Вакарчук в одному з інтерв'ю заявляв, що не відчуває себе комфортно в депутатському кріслі, але, мовляв, готовий потерпіти.
"Чи вважаю я Раду найкращим місцем на землі? Безумовно, ні. Наприклад, в студії або на концерті, або на стадіоні мені точно приємніше. Але я ж не йшов туди за позитивними емоціями. Я знав, куди йду, я це вже бачив".
Нагадаємо, взимку цього року Вакарчук розлютив українців своїм вчинком. У той час, поки вся країна оплакувала загиблих в авіакатастрофі українського "Боїнга" в Ірані 8 січня, нардепа застукали на одному з пляжів Таїланду.
Народ розлютила позиція політика, який не повернувся додому, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тоді спікер партії "Голос" Ярема Дух прокоментував ситуацію: "Мене сьогодні кілька разів запитали: "Де Святослав Вакарчук?" Напишу одразу і тут - у Святослава офіційна відпустка до кінця тижня", чим ще більше разгнівив виборців.
Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."
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