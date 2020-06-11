История с вызовом Петра Порошенко на допрос в ГБР – не более чем фарс, ведь команда Владимира Зеленского не собирается сажать экс-президента

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он обратил внимание на то, что в деле посадки бывшего президента нет никакого прогресса, несмотря на все заверения действующей власти. По словам ведущего, накануне местных выборов, которые пройдут уже этой осенью, приводы Порошенко на допрос стали «громоотводом» для сторонников команды Зеленского. Ведь до этого нынешняя власть так и не удосужилась исполнить свои громкие обещания о посадках.

«Две весны уже прошло – а посадок никаких. Если вы за год никого не посалили, значит или не было никакой коррупции, или вы сами возглавили все эти коррупционные схемы», - отметил Лесев.

Он также обратил внимание на то, что в ГБР вручили Порошенко подозрение по надуманному делу, в то время, как в отношении бывшего президента есть и куда более серьезные претензии.

«У Зеленского имитируют, что кого-то там пытаются посадить. А Порошенко создает образ несчастной жертвы политических репрессий. А ребята тем временем активно сотрудничают по всем направлениям. На ключевых министерских должностях полно соратников Порошенко… И посмотрите, как ребята взаимодействуют по Киеву. Город полностью сливается под Кличко», - заметил Лесев.

Он указал на то, что Порошенко выставляет изначально непроходного кандидата для столицы – Алексея Гончаренко, а «слуги народа» распыляют свои голоса на разных кандидатов, тем самым лишая их возможности набрать достаточное количество голосов.

«Задача стоит в переизбрании Кличко на третий срок. И эту задачу синхронно проталкивают и Зеленский, и Порошенко, и Вакарчук… Петр Порошенко как не сидел, так и не сядет при Зеленском. А власть как проводила политику Порошенко, так и будет проводить ее дальше», - подытожил Лесев.

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