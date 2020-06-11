Украинский политик Геннадий Москаль резко высказался о президенте Владимире Зеленском



Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью журналисту BIHUS.info (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Зеленский - это ошибка украинского народа, массовой психоз и массовое заболевание, как на корь или грипп. Такое было с Ющенко", - отметил он.

На этом сравнения нынешнего президента с Ющенко не закончились: Москаль также рассказал, как Ющенко время собирал губернаторов и вел монологи, где говорил им, якобы всех их "нашел на помийнику".

Ранее, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов выразил мнение президент Владимир Зеленский не смог бы достичь успеха для Украины, встретившись в Париже на Нормандских переговорах с Путиным.

Эксперт считает, что идея мирно решить войну на Донбассе появилась у Зеленского после примерно двух месяцев нахождения во власти.

"Иными словами, по каким-то причинам, возможно, в рамках общения с его советниками и помощниками, коллегами и друзьями, а возможно, и по подсказке из соседней страны, возникла идея, что, быстро решив эту проблему, он якобы сможет приобрести политические очки, которые помогут ему в каких-то других проектах. Однако этот путь был тупиковым с самого начала", - сказал Илларионов.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".



