В ЦИК рассказали о том, как украинцы без прописки смогут голосовать на выборах

11 июня в пресс-службе Центральной избирательной комиссии рассказали, что избиратели теперь смогут проголосовать на выборах даже без прописки. Это позволит принять участие в голосовании еще более чем миллиону украинцев.

«Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит - они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства», - уточнили в ЦИК.

В Комиссии напомнили, что ранее в случае отсутствия прописки украинцы не могли участвовать ни в каких выборах. Теперь же они смогут осуществить волеизъявление на общегосударственных и местных выборах. При этом сделать этом можно будет по месту фактического проживания.

Для того, чтобы отдать свой голос без прописки нужно будет заранее обратиться с заявлением в орган ведения Госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса. Уточняется, что избиратель не сможет менять избирательный адрес, установленный по месту фактического проживания, в ближайшие полгода после подачи заявления.

Отметим, что ранее в Украине заговорили о переносе местных выборов на другую дату.

О том, что выборы могут быть перенесены, заявил на пресс-конференции 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не исключил того, что проведению голосования может помешать эпидемия опасного китайского вируса.

Отметим, что 25 октября в Украине должны пройти местные выборы.

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