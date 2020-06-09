В президентской партии "Слуга народа" не исключают отставки Кабинета министров Украины
Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".
Отмечается, что правительство могут распустить перед местными выборами в октябре.
Источники издания отмечают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к Кабинету министров, а экономика будет в сложном состоянии.
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4 июня, 245 народных избранников поддержали отправку программы деятельности правительства на доработку. Перед принятием решения глава Кабмина Денис Шмыгаль обратился к депутатам с трибуны Рады с тем, что документ не отвечает необходимым вызовам.
Интересно, что в случае поддержания такой программы, действующий Кабмин получил бы год иммунитета. Но, поскольку этого не случилось, у народных депутатов остались развязаны руки, чтобы увольнять министров. И первым на выход оказался вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Шмыгаля в скором времени могут отправить в отставку, как и его предшественника Алексея Гончарука.
Журналист обратил внимание на тот факт, что в последнее время промышленное производство в стране продолжает падать, как и доходы украинцев.
Напомним, раскрыты доходы самого "бедного" украинского министра: "всего 300 тысяч заработал..."
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Также Politeka писала, что Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября: "Только бюджетные деньги прожирают".