В президентской партии "Слуга народа" не исключают отставки Кабинета министров Украины

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Отмечается, что правительство могут распустить перед местными выборами в октябре.

Источники издания отмечают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к Кабинету министров, а экономика будет в сложном состоянии.

4 июня, 245 народных избранников поддержали отправку программы деятельности правительства на доработку. Перед принятием решения глава Кабмина Денис Шмыгаль обратился к депутатам с трибуны Рады с тем, что документ не отвечает необходимым вызовам.

Интересно, что в случае поддержания такой программы, действующий Кабмин получил бы год иммунитета. Но, поскольку этого не случилось, у народных депутатов остались развязаны руки, чтобы увольнять министров. И первым на выход оказался вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Шмыгаля в скором времени могут отправить в отставку, как и его предшественника Алексея Гончарука.

Журналист обратил внимание на тот факт, что в последнее время промышленное производство в стране продолжает падать, как и доходы украинцев.

Напомним, раскрыты доходы самого "бедного" украинского министра: "всего 300 тысяч заработал..."

Как сообщала Politeka, МВФ планирует выделить Украине миллиарды, Шмыгаль раскрыл главные условия: «тарифы на газ могут…»

Также Politeka писала, что Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября: "Только бюджетные деньги прожирают".