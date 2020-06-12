Сотрудники ГБР рано утром пришли с обысками в дом бывшего украинского министра времен Петра Порошенко Владимира Омеляна
Об этом сам экс-министр инфраструктуры рассказал на своей странице в Фейсбук.
«6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», - написал он.
Омелян также поделился фотографиями, на которых можно увидеть сотрудников ГБР в форме возле его дома.
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В комментариях к его посту некоторые украинцы предположили, что такое внимание со стороны Государственного бюро расследований может быть связано со вчерашним выступлением политика в эфире телеканала «Прямой», а также его заявлениями в соцсетях.
Отметим, что Омелян постоянно критикует действующего президента Владимира Зеленского. В частности, он заявлял, что президент «не выиграл, а просто взломал государство».
Также ранее Антикоррупционный суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное дело против Омеляна. Бывшего министра, его заместителя и ряд других чиновников министерства инфраструктуры подозревали в том, что они преднамеренно довели Бердянский морской торговый порт до банкротства. В 2017 году Мининфраструктуры повлияло на увольнение руководства порта, которое впоследствии назвали незаконным.
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