Сотрудники ГБР рано утром пришли с обысками в дом бывшего украинского министра времен Петра Порошенко Владимира Омеляна

Об этом сам экс-министр инфраструктуры рассказал на своей странице в Фейсбук.

«6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», - написал он.

Омелян также поделился фотографиями, на которых можно увидеть сотрудников ГБР в форме возле его дома.

В комментариях к его посту некоторые украинцы предположили, что такое внимание со стороны Государственного бюро расследований может быть связано со вчерашним выступлением политика в эфире телеканала «Прямой», а также его заявлениями в соцсетях.

Отметим, что Омелян постоянно критикует действующего президента Владимира Зеленского. В частности, он заявлял, что президент «не выиграл, а просто взломал государство».

Также ранее Антикоррупционный суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное дело против Омеляна. Бывшего министра, его заместителя и ряд других чиновников министерства инфраструктуры подозревали в том, что они преднамеренно довели Бердянский морской торговый порт до банкротства. В 2017 году Мининфраструктуры повлияло на увольнение руководства порта, которое впоследствии назвали незаконным.

Напомним, появилось фото «испытаний Гиперлупа» Омеляна: «новейшая модель».

Как сообщала Politeka, Омеляна ждет наказание от Зеленского: "Коробочка начинает разваливаться".

Также Politeka писала, что Гиперлуп Омеляна обернулся крахом, судьба проекта решена: «Проще изобрести телепортацию».