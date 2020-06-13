Как с этим дела обстоят в остальных странах

Президент Владимир Зеленский задумался о законодательном закреплении института первой леди

Как передает Politeka.net, натолкнуло его на эту мысль то, что его супруга часто сталкивается с необоснованной критикой.

Президент заявил, что хочет сейчас разработать с женой Еленой Зеленской и ее помощниками законопроект и на законодательном уровне закрепить этот вопрос.



«Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование», – отметил он.

По словам Зеленского, в будущем у первой леди должны быть обязанности.

Термин "первая леди" появился в США. Первой леди было принято считать Марту Вашингтон, хотя сам статус "первой леди" был введен немного позже.

На данный момент Мелания Трамп является первой леди США. Ее обязанности и права не урегулированы законодательно.

Однако она имеет личного пресс-секретаря, главу офиса первой леди, социального секретаря Белого дома, дизайнеров и людей, которые ведут ее соцсети.

Также стоит отметить, что за выполнение своих обязанностей она зарплату не получает.

Первая леди Ефиопии - Роман Тесфайе получила в свое время больше возможностей, но к ее финансированию дело так и не дошло.

Выделению денег из бюджета на жену почти удалось добиться президенту Франции Эмануэлю Макрону, но при попытке реализовать свой план глава государства столкнулся с критикой общественности.

Большинство французов возмутили тем, что выбирали они Эммануэля Макрона, а не его жену Бриджит.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.