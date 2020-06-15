В Верховной Раде 153 нардепа президентской фракции «Слуга народа» оказались миллионерами

Об этом со ссылкой на данные их деклараций передает Комитет избирателей Украины в понедельник, 15 июня.

"Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства… Вместе 247 народных депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1млрд грн (90% средств - наличные)", - сказано в сообщении.

Первая десятка самых богатых «слуг народа» выглядит следующим образом:

Олег Воронько - 123 млн грн;

Александр Сова - 79 млн грн;

Андрей Герус - 38 млн грн;

Роман Мулик - 24 млн грн;

Остап Шипайло - 22 млн грн;

Руслан Горбенко - 22 млн грн;

Александр Трухин - 21 млн грн;

Давид Арахамия - 21 млн грн;

Гео Лерос - 20 млн грн;

Артем Культенко - 19 млн грн.

Отмечается, что при подсчете активисты учитывали только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не принимали во внимание денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Напомним, доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили более 28,6 миллионов гривен, согласно поданной декларации.

При этом, сумма полученной Зеленским зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

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