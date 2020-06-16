Украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинула новые требования оккупантам

В частности, заявлено о необходимости полного восстановления действия украинского законодательства на захваченных территориях, а также восстановлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля и инвентаризация всех предприятий. Ультиматум был выдвинут 15 июня во время продолжения заседания ТКГ, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что одним из условий является проведение инвентаризации как государственного, так и частного имущества.

"Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений", - говорится на сайте ОП.

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ради достижения мира на Донбассе Украина готова использовать "наступательную дипломатию", которая заставит россиян пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированных ими территорий.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем", - объяснил Кулеба.

Напомним, мы писали, как шестилетний мальчик, житель оккупированной части Донбасса и никогда не видевший мира, потряс историей своей жизни. Как сообщается на странице фонда «Повернись живим» в рамках проекта «Голоса детей», Арсений живет в поселке Пивничный в нескольких километрах от линии фронта. За свою короткую жизнь ребенок не видел мультфильмов в кинотеатре, но видел, как стреляют.

«Когда стреляют, я бегу домой. Я думаю, что в нашу квартиру может попасть. Я больше переживаю за родителей», – рассказывает малыш.

«Уходить надо, если стреляют уже рядом, попало. Будешь в безопасности. Нельзя идти на улицу, может в тебя попасть. Нужно осторожно ходить, чтоб не попасть на мину (показывает, как именно, – прим. ред). И когда будут очень сильно стрелять – уходить в подвал», – говорит шестилетний ребенок.

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».