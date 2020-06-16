Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве

Об этом во вторник, 16 июня, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние стабильное", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в подключении к аппарату ИВЛ жена президента пока не нуждается.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди обнаружили китайский вирус. Зеленская комментировала, что результат теста очень ее удивил, поскольку вся их семья придерживается необходимых карантинных правил. Изначально супруга Зеленского, по ее же словам, чувствовала себя хорошо и находилась на амбулаторном лечении в изоляции от родных. Теперь же, очевидно, ее состояние ухудшилось, раз понадобилась госпитализация.

Проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Напомним, Зеленский продолжает ездить на работу в ОП, несмотря на диагноз супруги. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что есть некоторые задачи, которые гарант может выполнить только из Офиса. В то же время Зеленский перешел к режиму работы по спецпротоколу: президент ограничил круг лиц, с которыми общается, до минимума, отменил рабочие визиты в регионы, а также проводит все совещания дистанционно.

Пренебрежение 14-дневной изоляцией президентом вызвало горячие обсуждения в соцсети: "А Зеленский не плюет на карантин? Он подает пример, чтобы всем было до лампочки то, что приняли для преодоления болезни"; "Не смог и пару дней на карантине просидеть, а людям говорил месяцами не выходить..."; "Какой карантин?! Где вы, а где Президент. Разницу надо понимать"

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

Также Politeka писала, что Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом: "Мы не хотели говорить..."