Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит арест в день похорон его отца
Офис Генерального прокурора намерен требовать для бывшего президента меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 16 июня рассказал адвокат Илья Новиков.
Он уточнил, что заседание, где будет решаться судьба Порошенко, пройдет 18 июня в Печерском суде. Порошенко получил соответствующее официальное извещение 16 июня – в день смерти своего отца. Отмечается, что день возможного ареста политика может совпасть с днем похорон его отца.
Новиков заявил, что Порошенко намерен явиться в суд.
Как выглядел муж Ивлеевой из "Орла и решки" 10 лет назад, фото порвало сеть: "Что за капитошка"
Эпатажная Бузова в прозрачном платье похвасталась новой прической, Седокова не сдержалась: «Чучело»
Большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды: "В новом сезоне..."
Украинские пенсионеры внезапно получили деньги, срочное заявление: "более трех миллиардов..."
Отметим, что 10 июня в ГБР вручили Порошенко подозрение в том, что в 2018 году он якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Речь идет о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.
Напомним, о смерти 84-летнего Алексея Порошенко стало известно во вторник, 16 июня.
Накануне, как сообщалось, у отца бывшего главы государства случился геморрагический инсульт. Мужчину госпитализировали в одну из клиник Киева, его состояние оценивалось как стабильное.
Отметим, Алексей Порошенко был депутатом Винницкого областного совета (2006-2010) от партии "Наша Украина", членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.
Напомним, несчастье обрушилось на Порошенко, врачи оказались бессильны: "Царствие небесное".
Как сообщала Politeka, беда в семье Порошенко, политика срочно доставили в больницу: что известно на данный момент.
Также Politeka писала, что истощенного Порошенко допрашивают по сдаче Крыма и госизмене, кадры из суда: "Я делал все...".