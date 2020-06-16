Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит арест в день похорон его отца

Офис Генерального прокурора намерен требовать для бывшего президента меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 16 июня рассказал адвокат Илья Новиков.

Он уточнил, что заседание, где будет решаться судьба Порошенко, пройдет 18 июня в Печерском суде. Порошенко получил соответствующее официальное извещение 16 июня – в день смерти своего отца. Отмечается, что день возможного ареста политика может совпасть с днем похорон его отца.

Новиков заявил, что Порошенко намерен явиться в суд.

Отметим, что 10 июня в ГБР вручили Порошенко подозрение в том, что в 2018 году он якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Речь идет о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Напомним, о смерти 84-летнего Алексея Порошенко стало известно во вторник, 16 июня.

Накануне, как сообщалось, у отца бывшего главы государства случился геморрагический инсульт. Мужчину госпитализировали в одну из клиник Киева, его состояние оценивалось как стабильное.

Отметим, Алексей Порошенко был депутатом Винницкого областного совета (2006-2010) от партии "Наша Украина", членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

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