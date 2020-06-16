Украинское правительство показало документ, который предусматривает существенное сокращение депутатов по всей стране

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Так, в тексте документа предусматривается создание 129 районов, из которых 17 будет находиться на территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. Нынешние 490 районов Украины ликвидируются.

Кроме того, в представленном документе указывается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

«Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся», - говорится в тексте.

Крым, Донецкую и Луганскую области административная реформа ждет после того, как они будут возвращены под юрисдикцию Украины.

В правительстве утверждают, что «перекройка» районов не потребует дополнительных расходов, а наоборот – поможет сэкономить. В следующем году от реформы планируют получить 1,4 млрд гривен. Ровно столько планируют сэкономить и в 2022 году. А вот в 2023-м снижение расходов якобы достигнет полутора миллиардов гривен.

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