Есть области, в которых оставили лишь три района

Украинское правительство сократило более, чем на треть количество районов в областях

Кабинет министров в пятницу, 12 июня, во время внеочередного заседания утвердил проект постановления Верховной Рады «О ликвидации и создании районов». Документ полностью меняет административное деление регионов страны. После согласования правительством проект должне рассмотреть парламент.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, старое деление на районы не соответствовало многим современным стандартам.

"Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше...", - отметил Шмыгаль, добавив, что есть районы, где проживает 5 тыс. человек, а есть районы с более 180 тыс. населения.

Так, в рамках административной реформы, которую сегодня принял Кабмин, количество районов сократили более, чем на треть и утвердили около 1 400 объединенных территориальных общин. Отныне в стране будет 129 районов.



А именно: в Винницкой - 5, в Волынской - 4, в Днепропетровской – 6, в Донецкой – 8, в Житомирской – 4, в Закарпатской – 5, в Запорожской – 5, в Ивано-Франковской – 5, в Киевской – 6, в Кировоградской – 4, в Луганской – 8; во Львовской - 7, в Николаевской – 4, в Одесской – 6, в Полтавской – 4, в Ровенской – 4, в Сумской – 5, в Тернопольской – 3, в Харьковской – 7, в Херсонской – 3, в Хмельницкой – 5, в Черкасской – 4, в Черновицкой – 3, в Черниговской - 4, и в Крыму - 10.

Ранее мы сообщали, Шмыгаль предупредил украинских родителей, что в этом году лагеря могут так и не открыться. Премьер подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься после заключения Минздрава.

«Моя личная позиция как отца, как гражданина Украины: у меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования. И если они смогут убедить, в том числе Кабмин, возможно, мы пойдем на это», - заявил Шмыгаль.

Напомним, Украина на пороге второго карантина, вирус вспыхнул с новой силой: срочное заявление Минздрава.

Как сообщала Politeka, ослабление карантина в Киеве отменяется, в КГГА приняли решение: "еще не время".

Также Politeka писала, что украинцам объявили новые правила жизни, громкое заявление Кабмина: "С 10 июня...".