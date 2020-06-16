Владимир Зеленский получил подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко

О том, что презент передали украинскому президенту, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси. 16 июня посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с заместителем главы Офиса президента Украины Игорем Жовквой на Банковой. При этом посол передал Жовкве подарок для Зеленского от Лукашенко.

Кроме того, Сокол и Жовква обсуждали перспективы украино-белорусского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который запланирован на октябрь этого года.

Также Зеленскому передали приглашение от Лукашенко посетить Беларусь в этом году и принять участие в Форуме регионов.

Известно, что Лукашенко передал украинскому президенту и его супруге в подарок белорусские вышиванки. Этот подарок стал ответом на презент Зеленского, который в мае разослал мировым лидерам украинские вышиванки.

Лукашенко сопроводил свой подарок посланием, в котором рассказал, что вышиванка «подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов». Он также пожелал, чтобы этот подарок стал «оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами».

До этого мы писали, что в сети появилось фото подарков, которые Лукашенко выслал Владимиру и Елене Зеленским. На нем запечатлены две традиционные вышиванки с цветочными узорами в голубых тонах.

Напомним, озлобленный Лукашенко накинулся на белоруссов, подробности скандала.

Как сообщала Politeka, Лукашенко решил побаловать Елену Зеленскую: появилось фото неожиданного подарка.

Также Politeka писала, что Лукашенко разошелся перед выборами и посыпал угрозами: «Страну они не получат».