Владимир Зеленский получил подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко
О том, что презент передали украинскому президенту, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси. 16 июня посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с заместителем главы Офиса президента Украины Игорем Жовквой на Банковой. При этом посол передал Жовкве подарок для Зеленского от Лукашенко.
Кроме того, Сокол и Жовква обсуждали перспективы украино-белорусского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который запланирован на октябрь этого года.
Также Зеленскому передали приглашение от Лукашенко посетить Беларусь в этом году и принять участие в Форуме регионов.
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Известно, что Лукашенко передал украинскому президенту и его супруге в подарок белорусские вышиванки. Этот подарок стал ответом на презент Зеленского, который в мае разослал мировым лидерам украинские вышиванки.
Лукашенко сопроводил свой подарок посланием, в котором рассказал, что вышиванка «подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов». Он также пожелал, чтобы этот подарок стал «оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами».
До этого мы писали, что в сети появилось фото подарков, которые Лукашенко выслал Владимиру и Елене Зеленским. На нем запечатлены две традиционные вышиванки с цветочными узорами в голубых тонах.
Напомним, озлобленный Лукашенко накинулся на белоруссов, подробности скандала.
Как сообщала Politeka, Лукашенко решил побаловать Елену Зеленскую: появилось фото неожиданного подарка.
Также Politeka писала, что Лукашенко разошелся перед выборами и посыпал угрозами: «Страну они не получат».