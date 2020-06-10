Александр Лукашенко выступил со скандальным призывом проверять компании «пузатых буржуев» в Беларуси

Накануне президентских выборов в соседней стране нынешний глава государства все чаще выступает с весьма противоречивыми заявлениями. Так, в этот раз он рассказал о том, что постоянно получает жалобы на частные компании, которые якобы увольняют людей за политические взгляды.

По словам Лукашенко, белорусы жалуются на то, что их выгоняют с работы из-за поддержки нынешнего президента.

«Я же еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело же здесь не в выборах. Нет, начали выбрасывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" Это что такое?», - возмутился глава государства.

Он подчеркнул, что на государственных предприятиях такого нет, а значит во всем виноваты «буржуйские» компании. В связи с этим белорусский президент поручил провести в них проверки.

«Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить оскорблять простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно», - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко жестко указал белорусам на российскую агрессию: "Где-то далеко Украину разрушили".

Как сообщала Politeka, Лукашенко разошелся перед выборами и посыпал угрозами: «Страну они не получат».

Также Politeka писала, что Лукашенко решил побаловать Елену Зеленскую: появилось фото неожиданного подарка.