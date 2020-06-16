Не каждому такое по карману

Вице-спикер Верховной Рады, депутат от ВО «Батькивщина» Елена Кондратюк привлекла к себе внимание люксовым аксессуаром в стенах парламента

Политик явилась в Раду в строгом черном платье с модным аксессуаром от итальянского бренда. Об этом на своей странице в Фейсбук написала журналистка Анна Стешенко со ссылкой на снимок фотографа Яна Доброносова.

На фото на Кондртюк можно увидеть элегантный черный ремень от итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Такой аксессуар будет по карману далеко не всем украинским модницам, ведь стоимость ремешка составляет около 12 тысяч гривен.

«Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Черное платье подчеркивает ремень — модель Gancini итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Такой в сети хоть сейчас можно купить за чуть меньше 12 тысяч гривен…Не спорю, красиво и, несомненно, элегантно», - написала в своем посте Стешенко.

В свою очередь, украинцы принялись обсуждать уместность такого дорогого аксессуара в Раде.

«Хорошая удавка может выйти», «Может себе позволить», «И главное не дорого», «Героям слава)) Все ради украинского народа))», «Застежка на наручники похожа», «Одним словом – террариум», «их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть», «может это и бренд, но похожа на жандарма», - пишут люди.

В то же время, в комментариях отметили, что до работы в Раде Кондратюк долгие годы занималась бизнесом.

Напомним, Слуга народа не сдержалась и выгуляла в Раде роскошные обновки: «100 пенсий рядового украинца».

Как сообщала Politeka, соратницу Тимошенко застукали в Раде с неприличным аксессуаром, фото: "По богатому".

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