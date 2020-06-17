В Украину привезли большую партию вооружения из США, включая нашумевшие "Джавелины"
Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры поставки на странице в Facebook опубликовало американское посольство в Украине.
По данным пресс-службы, 16 июня Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование, которое обошлось в сумму более 60 миллионов долларов которые передадут Украине. Американцы передали рации, боеприпасы и противотанковые ракеты "Джавелин".
"США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - подчеркнули в посольстве.
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На своей странице в Twitter информацию подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил американских партнеров за помощь, оказанную во время эпидемии китайского вируса.
"Это фото демонстрирует: настоящие друзья всегда рядом. Я благодарен США, которые остаются нашим преданным партнером и союзником. Это оборудование общей стоимостью в $ 60 млн (рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin) и дальше укрепляет обороноспособность Украины", - отметил министр.
Напомним, в МИД сделали важное заявление о ликвидации "Л/ДНР":"Украина не будет вести...".
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Также Politeka писала, что посол США разразился скандальным заявлением: "Вернуть Украину под влияние Кремля".