В Украину привезли большую партию вооружения из США, включая нашумевшие "Джавелины"

Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры поставки на странице в Facebook опубликовало американское посольство в Украине.

По данным пресс-службы, 16 июня Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование, которое обошлось в сумму более 60 миллионов долларов которые передадут Украине. Американцы передали рации, боеприпасы и противотанковые ракеты "Джавелин".

"США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - подчеркнули в посольстве.

На своей странице в Twitter информацию подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил американских партнеров за помощь, оказанную во время эпидемии китайского вируса.

"Это фото демонстрирует: настоящие друзья всегда рядом. Я благодарен США, которые остаются нашим преданным партнером и союзником. Это оборудование общей стоимостью в $ 60 млн (рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin) и дальше укрепляет обороноспособность Украины", - отметил министр.

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